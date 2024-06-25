Боррель уходит, фон дер Ляйен остаётся: Стали известны кадровые перестановки в руководстве ЕС

Страны ЕС приняли решение о выдвижении Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на пост главы Еврокомиссии. Об этом во вторник, 25 июня, сообщило DPA.

При этом в руководстве Евросоюза произойдут кадровые перестановки. По данным агентства, новым верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности станет эстонский премьер Кая Каллас, сейчас этот пост занимает Жозеп Боррель. А бывший премьер Португалии Антониу Кошта заменит на посту председателя Евросовета Шарля Мишеля.