Страны БРИКС взяли паузу по вопросу вступления новых членов
Лавров: Страны БРИКС решили взять паузу по вопросу вступления новых членов
Большинство стран БРИКС решили взять паузу в вопросах, касающихся приёма в организацию новых членов. Как заявил на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, это делается для того, чтобы "переварить" вновь прибывших участников международного политического объединения.
"Подавляющим большинством голосов в "десятке" решено взять паузу с новыми членами, чтобы "переварить" вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза", — заявил находящийся с официальным визитом в Минске глава МИД России.
Помимо этого российский чиновник сообщил, что параллельно готовятся категории стран-партнёров, что, в свою очередь, является ступенями перед полным членством. В этой связи Лавров пообещал "продвигать" белорусов, как и других единомышленников.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что на вступление в БРИКС подано уже более 30 заявок. Он подчеркнул, что Москва работает над списком стран, которые могут получить новый статус партнёров БРИКС, и разрабатывает необходимые критерии.