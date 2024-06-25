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25 июня, 20:31

Страны БРИКС взяли паузу по вопросу вступления новых членов

Лавров: Страны БРИКС решили взять паузу по вопросу вступления новых членов

Большинство стран БРИКС решили взять паузу в вопросах, касающихся приёма в организацию новых членов. Как заявил на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, это делается для того, чтобы "переварить" вновь прибывших участников международного политического объединения.

"Подавляющим большинством голосов в "десятке" решено взять паузу с новыми членами, чтобы "переварить" вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза", — заявил находящийся с официальным визитом в Минске глава МИД России.

Помимо этого российский чиновник сообщил, что параллельно готовятся категории стран-партнёров, что, в свою очередь, является ступенями перед полным членством. В этой связи Лавров пообещал "продвигать" белорусов, как и других единомышленников.

Турция захотела вступить в БРИКС
Турция захотела вступить в БРИКС

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что на вступление в БРИКС подано уже более 30 заявок. Он подчеркнул, что Москва работает над списком стран, которые могут получить новый статус партнёров БРИКС, и разрабатывает необходимые критерии.

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Алексей Соловьёв
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