Пентагон опроверг снятие запрета на размещение военных подрядчиков на Украине

Информация об изменении позиции США относительно отправки американских военных подрядчиков на Украину не соответствует действительности. Об этом РИА "Новости" сообщили в Пентагоне.

"Мы не принимали никаких решений, и любые дискуссии по этому вопросу являются преждевременными", — заявил представитель Пентагона и добавил, что позиция президента США Джо Байдена по этому вопросу остаётся неизменной.