Пентагон опроверг снятие запрета на размещение военных подрядчиков на Украине
Информация об изменении позиции США относительно отправки американских военных подрядчиков на Украину не соответствует действительности. Об этом РИА "Новости" сообщили в Пентагоне.
"Мы не принимали никаких решений, и любые дискуссии по этому вопросу являются преждевременными", — заявил представитель Пентагона и добавил, что позиция президента США Джо Байдена по этому вопросу остаётся неизменной.
Напомним, что ранее появилась информация о планах администрации американского президента Джо Байдена снять запрет на размещение военных подрядчиков США на территории Украины. Сообщалось, что в случае принятия данного решения у Пентагона появится возможность заключать контракты с военными подрядчиками США, и это ускорит ремонт вооружения, которое Киев получил от Вашингтона.
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