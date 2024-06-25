США хотят снять запрет на размещение военных подрядчиков на Украине
CNN: США собираются снять запрет на размещение военных подрядчиков на Украине
Администрация американского президента Джо Байдена собирается снять запрет на размещение военных подрядчиков США на территории Украины. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает CNN.
По данным телеканала, чиновники обсуждают разные варианты и пока не получили одобрения от Байдена. Если решение будет принято, у Пентагона появится возможность заключать контракты с военными подрядчиками США, и это ускорит ремонт вооружения, которое Киев получил от Вашингтона.
Ранее Life.ru писал, что США считают "полезной" легализацию ударов по территории РФ американским оружием. Однако карт-бланш ВСУ так и не получили — Пентагон всё ещё ограничивает территорию применения своих ракет. Впрочем, условия США неоднократно смягчались.
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