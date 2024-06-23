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23 июня, 02:23

AP: Украина просит США снять запрет на удары вглубь России ракетами ATACMS

Украинских политиков не устраивает запрет Вашингтона на применение дальнобойного американского оружия для ударов вглубь российской территории. Официальные лица киевского режима всячески пытаются склонить США к снятию географических ограничений, сообщили в Associated Press.

Особенный упор делается на использование оперативно-тактических ракет ATACMS. В Незалежной уверены, что ВСУ получат от Пентагона разрешение на полную свободу действий лишь тогда, когда фронт затрещит по швам.

"Украинские официальные лица заявили, что только отчаянные условия на поле боя, вероятно, убедят американских официальных лиц отменить ограничение", — добавили в AP.

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В ФРГ похвастались, что ВСУ применяют немецкую гаубицу для ударов по России

Напомним, что Вашингтон считает "полезной" легализацию ударов по российской территории американским оружием. Но полного карт-бланша ВСУ так и не получили — Пентагон всё ещё ограничивает географию применения своих ракет. Впрочем, условия США неоднократно претерпевали смягчение.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
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