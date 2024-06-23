AP: Украина просит США снять запрет на удары вглубь России ракетами ATACMS

Украинских политиков не устраивает запрет Вашингтона на применение дальнобойного американского оружия для ударов вглубь российской территории. Официальные лица киевского режима всячески пытаются склонить США к снятию географических ограничений, сообщили в Associated Press.

Особенный упор делается на использование оперативно-тактических ракет ATACMS. В Незалежной уверены, что ВСУ получат от Пентагона разрешение на полную свободу действий лишь тогда, когда фронт затрещит по швам.