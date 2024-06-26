В Госдуме назвали срок действия мирных предложений Путина

Мирные предложения по урегулированию украинского конфликта, которые выдвинул президент РФ Владимир Путин, являются условно бессрочными. Однако, как заявил в беседе с "Лентой.ру" депутат Госдумы Алексей Чепа, для Киева они могут меняться.

"Мы всегда придерживались примерно одной и той же позиции о гарантиях безопасности для России, для наших граждан, для русских людей. Она не имеет "срока годности" и будет действовать всегда. Но требования, условия, которые выдвинуты Украине, могут меняться со временем", — заявил Чепа.

Парламентарий подчеркнул, что ситуация в связи с боевыми действиями на территории Незалежной может меняться. Этому, по словам народного избранника, способствует применение переданного Западом оружия, которое влечёт за собой создание более надёжной буферной зоны.

Чепа отметил, что изменения для киевского режима могут быть только в более жёсткую сторону. В частности, это касается территориальных вопросов.

"Мы видим, что происходит, видим эти атаки западными ракетами по нашей территории. А мы должны обеспечивать свою безопасность", — заключил законотворец.