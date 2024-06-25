Ушаков: Мирное предложение Путина может сразу положить конец конфликту на Украине

Мирное предложение президента России Владимира Путина по Украине открывает возможность практически сразу положить конец конфликту. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков на форуме "Примаковские чтения".

"Именно на это [на предотвращение конфликтов, подобных украинскому, в будущем] конкретное предложение России по украинскому урегулированию, открывающее возможность для того, чтобы положить конец вооружённому противостоянию и перевести его в политико-дипломатическое русло", — подчеркнул помощник российского лидера.

Ушаков дополнил, что Россия положила на стол вариант мирного предложения, "который в случае готовности принять его позволил бы буквально сразу прекратить военные действия". Вместе с тем помощник президента отметил, что Запад намерен и дальше воевать, так как людской потенциал на Украине ещё не исчерпал себя.