Ушаков: Мирное предложение Путина может сразу положить конец конфликту на Украине
Мирное предложение президента России Владимира Путина по Украине открывает возможность практически сразу положить конец конфликту. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков на форуме "Примаковские чтения".
"Именно на это [на предотвращение конфликтов, подобных украинскому, в будущем] конкретное предложение России по украинскому урегулированию, открывающее возможность для того, чтобы положить конец вооружённому противостоянию и перевести его в политико-дипломатическое русло", — подчеркнул помощник российского лидера.
Ушаков дополнил, что Россия положила на стол вариант мирного предложения, "который в случае готовности принять его позволил бы буквально сразу прекратить военные действия". Вместе с тем помощник президента отметил, что Запад намерен и дальше воевать, так как людской потенциал на Украине ещё не исчерпал себя.
Ушаков также обратил внимание на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сказал, что "если Украина была бы одна, то уже давно было бы перемирие". По словам помощника Путина, конфликт давно бы уже закончился, если бы не поддержка Запада, ставшего фактически стороной конфликта.
Напомним, 14 июня президент РФ Владимир Путин назвал условия для мирных переговоров с Украиной: Киев должен вывести войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО — тогда огонь будет прекращён незамедлительно. В офисе Владимира Зеленского отвергли это предложение. А глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва уже четыре раза предлагала Киеву проекты соглашений об урегулировании конфликта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что видел лишь публичные отклики на мирное предложение Путина.
Life.ru