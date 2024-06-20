Ушаков рассказал Life.ru, были ли отклики на мирное предложение Путина по Украине

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, были ли отклики на мирные инициативы лидера страны Владимира Путина по Украине. Глава государства озвучил их во время встречи с руководством МИД. В беседе с Life.ru он отметил, что на данный момент никто по этому вопросу с российской стороной не связывался.