Ушаков рассказал Life.ru, были ли отклики на мирное предложение Путина по Украине
Ушаков заявил, что видел лишь публичные отклики на предложение Путина по Украине
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, были ли отклики на мирные инициативы лидера страны Владимира Путина по Украине. Глава государства озвучил их во время встречи с руководством МИД. В беседе с Life.ru он отметил, что на данный момент никто по этому вопросу с российской стороной не связывался.
"Только публичные [отклики] видел", — сказал Ушаков.
Помощник президента уточнил, что Запад по этой теме с Москвой также не связывался.
Напомним, 14 июня Путин во время выступления в МИД назвал условия для мирных переговоров с Украиной. Для этого, по словам главы государства, Киев должен вывести войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого и официального отказа Украины от планов вступления в НАТО огонь будет прекращён незамедлительно, заверил президент. В офисе Зеленского уже отвергли предложения Путина по мирным переговорам, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности. Сам же Зеленский назвал мирную инициативу российского лидера "ультимативными посланиями".
Life.ru