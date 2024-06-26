Бизнес-психолог дал совет, как повысить продуктивность сотрудников летом
Коуч Наумов: Позитивные цели могут повысить продуктивность сотрудников летом
Руководитель должен чаще использовать "пряник" и меньше вспоминать про "кнут", если хочет, чтобы летом его подчинённые работали продуктивнее. С таким заявлением в интервью РИАМО выступил бизнес-психолог, гипнолог, коуч Виталий Наумов.
"Для подчинённых формулируйте позитивные цели. Не стоит нагнетать задачами типа "Если не заключим контракт, то всем зарплату урежут!", — заявил специалист.
По словам эксперта, для мотивации лучше говорить сотрудникам о том, какие они молодцы и профессионалы, если у них получится выполнить поставленную задачу. Он также подчеркнул, что важно дать понять сотруднику, что выполненная задача важна не только для организации, но и для него лично, допустим в случае отработки каких-либо навыков.
"Используйте эмпатию, внимательно выслушивайте сотрудников, и летом продуктивность работы не будет падать", — заключил создатель авторского метода достижения целей "Транскоучинг" и основатель "Академии транскоучинга".
Ранее Life.ru писал об опросе, результаты которого показали, что лучше всего мотивирует россиян для работы. В итоге большинство опрошенных признались, что премии и бонусы являются лучшим стимулом для активной работы.
Pixabay / RonaldCandonga