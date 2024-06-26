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25 июня, 23:49

Бизнес-психолог дал совет, как повысить продуктивность сотрудников летом

Коуч Наумов: Позитивные цели могут повысить продуктивность сотрудников летом

Руководитель должен чаще использовать "пряник" и меньше вспоминать про "кнут", если хочет, чтобы летом его подчинённые работали продуктивнее. С таким заявлением в интервью РИАМО выступил бизнес-психолог, гипнолог, коуч Виталий Наумов.

"Для подчинённых формулируйте позитивные цели. Не стоит нагнетать задачами типа "Если не заключим контракт, то всем зарплату урежут!", — заявил специалист.

По словам эксперта, для мотивации лучше говорить сотрудникам о том, какие они молодцы и профессионалы, если у них получится выполнить поставленную задачу. Он также подчеркнул, что важно дать понять сотруднику, что выполненная задача важна не только для организации, но и для него лично, допустим в случае отработки каких-либо навыков.

"Используйте эмпатию, внимательно выслушивайте сотрудников, и летом продуктивность работы не будет падать", — заключил создатель авторского метода достижения целей "Транскоучинг" и основатель "Академии транскоучинга".

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Обложка ©

Pixabay / RonaldCandonga

Алексей Соловьёв
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