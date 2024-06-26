Торговые центры попросили права маркетплейсов

Торговые центры хотят получить такие же права, как у маркетплейсов. Об этом со ссылкой на соответствующее обращение Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана в адрес российских экономических ведомств пишет газета "Известия".

В своём послании к главам Минпромторга РФ Антону Алиханову, Минфина РФ Антону Силуанову и Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову предприниматели сообщили, что, несмотря на санкции и проблемы с арендаторами, в торговле занято 15,6% трудоспособных россиян, а ТЦ продолжают выполнять свои экономические и социальные функции. Они также заявили, что их сфера деятельности вносит 13% объёма в производство ВВП.

В то же время маркетплейсы имеют различные экономические преимущества перед традиционными магазинами. В частности, речь идёт о налоговых и операционных расходах, ответственности за продаваемую продукцию и регулировании запасов в магазинах.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в беседе с журналистами подчеркнул, что уже сейчас можно заметить, как покупатели постепенно уходят в сегмент онлайн-торговли. Основная причина того, почему маркетплейсы начинают пользоваться большей популярностью, — это, по его словам, неконкурентные условия.