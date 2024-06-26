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26 июня, 02:26

Эндокринолог огорчил худеющих на смузи неприятной новостью

Врач Калинчев: Снизить процент жира и стойко похудеть на смузи не получится

Снизить процент жира и стойко похудеть на смузи не получится, заявил врач. Обложка © Pixabay / phamkhanhquy

Снизить процент жира и стойко похудеть на смузи не получится, заявил врач. Обложка © Pixabay / phamkhanhquy

Некоторые люди проявляют интерес к смузи не только как к напитку, но ещё и как к способу похудения. Можно ли таким образом сбросить вес, в беседе с РИА "ФедералПресс" рассказал врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев.

Специалист подчеркнул, что снизить процент жира и стойко похудеть с помощью этого напитка не получится. По его словам, действительно, можно получить кратковременный результат, который по своей сути будет самообманом.

Люди, которые пьют смузи, как считает врач, лишь имитируют процесс, потому что таким методом нельзя изменить качество тела. Эндокринолог пояснил, что для похудения надо получать свою норму КБЖУ имеющими правильные инсулиновые и гликемические индексы продуктами, после чего создать небольшой управляемый энергодефицит в 10–15 %.

"Люди, пьющие смузи, имеют дефицит в 50–80% от своей нормы. Это неизбежно приводит к срывам и отскокам. То есть худеют на 5 кг, а потом набирают 10", — заключил Калинчев.

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Ранее Life.ru писал, что сегодня многие предпочитают соки, фреши, смузи, но совершенно забывают о старых, проверенных напитках. Диетологи по этому поводу сообщили, что компот во многом полезнее модных альтернатив.

Алексей Соловьёв
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