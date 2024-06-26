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Регион
26 июня, 04:59

Препятствий нет: Иран заявил о готовности заключить соглашение с Россией

Замглавы МИД Ирана Мехди Сафари: Препятствий для подписания договора с РФ нет

Договор о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном готов к подписанию. Как заявил в интервью РИА "Новости" заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари, он не видит никаких препятствий для принятия этого документа.

"(Что касается. — Прим. Life.ru) соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и РФ, думаю, содержание этого соглашения готово, в этом отношении нет никаких проблем. Чувствую, что оно вскоре будет подписано главами двух государств. Нет никаких препятствий для его подписания", — заявил дипломат.

Путин поговорил по телефону с и.о. президента Ирана Мохбером
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Недавно глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов по этому поводу заявлял, что договор о всеобъемлющем сотрудничестве между двумя государствами никогда не ставился под сомнение, но процесс работы над ним был поставлен на паузу. По словам дипломата, иранские коллеги столкнулись с определёнными трудностями, но работа будет доведена до конца.

Обложка ©

Pixabay / frank497

Алексей Соловьёв
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