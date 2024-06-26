Индия весной впервые поставила алюминий в Россию
Россия является вторым по величине экспортёром алюминия в мире, за 2023 год было продано сырья на 6,5 миллиарда долларов, но, несмотря на это, весной 2024 года в РФ пришла первая поставка данного металла из Индии. Апрельская поставка включила в себя 44,8 тысячи тонн необработанного алюминия стоимостью 16,5 миллиона долларов. Металл не поступал в Россию из-за рубежа с начала 2009 года.
Поставка из Индии в Россию настолько большого объёма алюминия может быть связана со сложностями с его покупкой на внутреннем рынке у одного или нескольких потребителей. Об этом рассказал в беседе с РИА "Новости" эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. По его словам, все российские предприятия, использующие это сырьё, фактически "зажаты" между единственным в РФ производителем первичного алюминия и сравнительно узким кругом заводов, выплавляющих вторичный алюминий. Таким образом, покупка иностранного металла позволяет компаниям понизить зависимость от российских производителей, заключил эксперт.
Ранее Life.ru рассказывал, что Евросоюз резко увеличил объемы закупок российских металлов. На первом месте по сумме закупки оказалась Бельгия — на 130,5 миллиона евро, на втором расположилась Италия, которая купила на 85 миллионов евро.
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