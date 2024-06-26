Индия весной впервые поставила алюминий в Россию

Россия является вторым по величине экспортёром алюминия в мире, за 2023 год было продано сырья на 6,5 миллиарда долларов, но, несмотря на это, весной 2024 года в РФ пришла первая поставка данного металла из Индии. Апрельская поставка включила в себя 44,8 тысячи тонн необработанного алюминия стоимостью 16,5 миллиона долларов. Металл не поступал в Россию из-за рубежа с начала 2009 года.

Поставка из Индии в Россию настолько большого объёма алюминия может быть связана со сложностями с его покупкой на внутреннем рынке у одного или нескольких потребителей. Об этом рассказал в беседе с РИА "Новости" эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. По его словам, все российские предприятия, использующие это сырьё, фактически "зажаты" между единственным в РФ производителем первичного алюминия и сравнительно узким кругом заводов, выплавляющих вторичный алюминий. Таким образом, покупка иностранного металла позволяет компаниям понизить зависимость от российских производителей, заключил эксперт.