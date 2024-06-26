Арестованный глава "Уральских заводов" поставлял зарубежные радиостанции вместо российских

Генеральный директор "Уральских заводов" Василий Мусин был арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Он при выполнении оборонного заказа поставлял иностранные радиостанции вместо отечественных. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источники.

"Мусин в рамках госконтракта организовал поставку радиостанций иностранного происхождения под видом российских товаров", — сказал собеседник агентства.

Генеральный директор "Уральских заводов" Василий Мусин. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

По данным следствия, Мусин, находясь на должности гендиректора "Уральских заводов", обманом похитил деньги, выделенные МВД РФ в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа. По предварительной информации, Мусин своими действиями причинил государству ущерб на 50 миллионов рублей. Он будет содержаться под стражей до 17 августа. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства и проверять возможную причастность других лиц к мошеннической схеме.