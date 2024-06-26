Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 06:55

Пасечник выдвинул кандидатуру мэра Миасса Ковальчука на пост председателя правительства ЛНР

Пасечник предложил мэра Миасса на должность председателя правительства ЛНР

Сергей Кириенко, Леонид Пасечник и Егор Ковальчук. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Сергей Кириенко, Леонид Пасечник и Егор Ковальчук. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Глава ЛНР Леонид Пасечник представил действующего мэра города Миасса Челябинской области Егора Ковальчука в качестве кандидата на должность председателя правительства республики. Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.

Как уточнил Пасечник, Ковальчук успел зарекомендовать себя "как опытный управленец и сильный хозяйственник". Он восемь лет занимал ответственные должности в банковской сфере, после чего был заместителем главы Администрации Челябинска, курирующим сферу городского хозяйства, затем перешёл на работу в Правительство региона. До 2023 года Ковальчук занимал должность заместителя губернатора Челябинской области. Также он является выпускником программы подготовки резервных кадров для государственной службы, которая в народе получила название "школа губернаторов". Проект запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления.

"Всю жизнь Ковальчук занимался вопросами ЖКХ, энергетики и промышленности в родной для него Челябинской области, в Ханты-Мансийском автономном округе и Министерстве строительства РФ. На данный момент занимает должность главы города Миасса", — написал Пасечник.

Губернатор выразил уверенность, с приходом Ковальчука на должность председателя правительства ЛНР республика получит новый толчок к развитию во всех сферах жизни. Он уточнил, что до утверждения нового председателя правительства ЛНР исполнять его обязанности будет первый заместитель Юрий Говтвин

"Сергей Козлов, занимавший должность Председателя Правительства в самые сложные годы противостояния киевскому режиму, продолжит работать над развитием региона в новом качестве. Сергей Иванович представлен к награде", — подчеркнул Пасечник.

Тюменская гордума приняла отставку мэра города Кухарука, ставшего врио губернатора ХМАО
Тюменская гордума приняла отставку мэра города Кухарука, ставшего врио губернатора ХМАО

Ранее сообщалось, что глава Правительства Запорожской области Антон Кольцов ушёл в отставку, пост исполняющего обязанности председателя займёт Ирина Гехт. Об этом 8 мая, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

Иван Косицын
  • Новости
  • Леонид Пасечник
  • Региональные власти
  • Политика
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров