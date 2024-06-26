Пасечник выдвинул кандидатуру мэра Миасса Ковальчука на пост председателя правительства ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник представил действующего мэра города Миасса Челябинской области Егора Ковальчука в качестве кандидата на должность председателя правительства республики. Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.

Как уточнил Пасечник, Ковальчук успел зарекомендовать себя "как опытный управленец и сильный хозяйственник". Он восемь лет занимал ответственные должности в банковской сфере, после чего был заместителем главы Администрации Челябинска, курирующим сферу городского хозяйства, затем перешёл на работу в Правительство региона. До 2023 года Ковальчук занимал должность заместителя губернатора Челябинской области. Также он является выпускником программы подготовки резервных кадров для государственной службы, которая в народе получила название "школа губернаторов". Проект запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления.

"Всю жизнь Ковальчук занимался вопросами ЖКХ, энергетики и промышленности в родной для него Челябинской области, в Ханты-Мансийском автономном округе и Министерстве строительства РФ. На данный момент занимает должность главы города Миасса", — написал Пасечник.

Губернатор выразил уверенность, с приходом Ковальчука на должность председателя правительства ЛНР республика получит новый толчок к развитию во всех сферах жизни. Он уточнил, что до утверждения нового председателя правительства ЛНР исполнять его обязанности будет первый заместитель Юрий Говтвин

"Сергей Козлов, занимавший должность Председателя Правительства в самые сложные годы противостояния киевскому режиму, продолжит работать над развитием региона в новом качестве. Сергей Иванович представлен к награде", — подчеркнул Пасечник.