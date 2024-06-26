Путин: Россия отстаивает верховенство закона в стране и на международной арене

Россия всегда отстаивает принцип верховенства закона внутри страны и за её пределами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном обращении к участникам, организаторам и гостям XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

"Россия неизменно отстаивает принцип верховенства закона как во внутригосударственной жизни, так и на международной арене. Убеждён, что в современных условиях именно общепризнанные юридические нормы остаются тем прочным фундаментом, на котором должна строиться работа по укреплению стабильности на планете, защите суверенитета и территориальной целостности государств, прав и свобод человека и гражданина", — указано в тексте телеграммы, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Российский лидер дополнил, что ключевая роль права неоспорима в решении глобальных и региональных проблем. По его словам, общепризнанные юридические нормы позволяют развивать экономические и гуманитарные связи, а также совместно бороться с угрозами.