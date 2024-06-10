Политолог Линдигрин: Путин держит на личном контроле защиту прав человека 10 июня, 14:31 Владимир Путин на встрече с Татьяной Москальковой. Обложка © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин всегда лично встречается и с членами Совета по правам человека, и с омбудсменами, предметно разбираясь в существующих проблемах с защитой и отстаиванием прав различных категорий граждан. Так генеральный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья Линдигрин прокомментировала встречу главы государства с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.

"Такие встречи с уполномоченным по правам человека стали уже привычными для президента. Это наглядно показывает, что защиту прав человека Владимир Путин держит на личном контроле. И именно президент, на мой взгляд, сделал аппарат уполномоченного более эффективной и понятной для граждан структурой, куда любой житель нашей страны может обратиться в случае нарушения своих прав и получить оперативную реакцию на произошедшее", — отметила собеседница Life.ru.

На прошедшей встрече, как подчеркнула политолог, обсуждались не абстрактные темы, а конкретные примеры работы в этой сфере. Например, взаимодействие с участниками СВО и членами их семей.

"Таким образом, в России защита прав человека на первом месте. Вне зависимости от того, в каком статусе этот человек и где он находится", — добавила Линдигрин.