Захарова объяснила, для чего Кэмерон "повёлся" на уловку российских пранкеров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не поверила, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон действительно попался на удочку российских пранкеров. По мнению дипломата, Кэмерон мог просто воспользоваться случаем, чтобы подкинуть тезис о том, что Украину в НАТО не ждут.

"Вот я не верю, что второй британский министр-силовик не понимает, что его на беседу раскручивают пранкеры. И Кэмерон, и до этого пухляш из британского Министерства обороны, видимо, просто хотели пропиариться у Вована и Лексуса. А возможно, и подкинуть тезис о том, что Украине в НАТО не быть", — написала Захарова в телеграм-канале.