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Регион
26 июня, 08:05

Захарова объяснила, для чего Кэмерон "повёлся" на уловку российских пранкеров

Захарова: Кэмерон подкинул пранкерам тезис о том, что Украине в НАТО не быть

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Обложка © ТАСС / AP / Vlasov Sulaj

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Обложка © ТАСС / AP / Vlasov Sulaj

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не поверила, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон действительно попался на удочку российских пранкеров. По мнению дипломата, Кэмерон мог просто воспользоваться случаем, чтобы подкинуть тезис о том, что Украину в НАТО не ждут.

"Вот я не верю, что второй британский министр-силовик не понимает, что его на беседу раскручивают пранкеры. И Кэмерон, и до этого пухляш из британского Министерства обороны, видимо, просто хотели пропиариться у Вована и Лексуса. А возможно, и подкинуть тезис о том, что Украине в НАТО не быть", — написала Захарова в телеграм-канале.

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Напомним, новой "жертвой" пранкеров Вована и Лексуса (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) стал бывший премьер-министр и нынешний глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Думая, что общается с экс-президентом Украины Петром Порошенко, он заявил, что Киеву не стоит ждать приглашения в НАТО.

Александра Вишнякова
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  • Вован и Лексус (пранкеры)
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