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26 июня, 08:37

"Мог специально влететь": Life.ru раскрыл неожиданные подробности ЧП с падением авто с парковки в Краснодаре

SHOT: Водитель рухнувшего BMW в Краснодаре имел конфликт с беременной женой

Водитель BMW Рафаэль Аракельян, его супруга с сыном. Обложка © SHOT

Водитель BMW Рафаэль Аракельян, его супруга с сыном. Обложка © SHOT

Водитель иномарки BMW Рафаэль Аракельян, которая вылетела с третьего этажа парковки в ТЦ в Краснодаре, перед трагедией поругался с беременной супругой. Как сообщает SHOT, автомобилист мог специально влететь в стену.

Момент падения BMW с парковки в ТЦ "Галерея" в Краснодаре. Видео © SHOT

Телеграм-канал узнал, что 37-летний Аракельян за несколько минут до случившегося повздорил с женой Екатериной, которая находилась на четвёртом месяце беременности. После этого пара поехала по парковке ТЦ "Галерея". В какой-то момент водитель набрал высокую скорость и направил BMW в стену парковки. При этом Аракельян не попытался затормозить, на это указывает отсутствие следов тормозного пути. В результате машина пробила бетонное ограждение и вылетела с десятиметровой высоты вниз.

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Напомним, 25 июня с третьего этажа многоярусной парковки в торговом центре "Галерея" в Краснодаре вылетел автомобиль BMW. В салоне находилась семья из трёх человек: 37-летний мужчина, его супруга и 12-летний ребёнок. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Дарья Нарыкова
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