"Мог специально влететь": Life.ru раскрыл неожиданные подробности ЧП с падением авто с парковки в Краснодаре

Водитель иномарки BMW Рафаэль Аракельян, которая вылетела с третьего этажа парковки в ТЦ в Краснодаре, перед трагедией поругался с беременной супругой. Как сообщает SHOT, автомобилист мог специально влететь в стену.

Телеграм-канал узнал, что 37-летний Аракельян за несколько минут до случившегося повздорил с женой Екатериной, которая находилась на четвёртом месяце беременности. После этого пара поехала по парковке ТЦ "Галерея". В какой-то момент водитель набрал высокую скорость и направил BMW в стену парковки. При этом Аракельян не попытался затормозить, на это указывает отсутствие следов тормозного пути. В результате машина пробила бетонное ограждение и вылетела с десятиметровой высоты вниз.