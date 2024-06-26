"Мог специально влететь": Life.ru раскрыл неожиданные подробности ЧП с падением авто с парковки в Краснодаре
SHOT: Водитель рухнувшего BMW в Краснодаре имел конфликт с беременной женой
Водитель BMW Рафаэль Аракельян, его супруга с сыном. Обложка © SHOT
Водитель иномарки BMW Рафаэль Аракельян, которая вылетела с третьего этажа парковки в ТЦ в Краснодаре, перед трагедией поругался с беременной супругой. Как сообщает SHOT, автомобилист мог специально влететь в стену.
Момент падения BMW с парковки в ТЦ "Галерея" в Краснодаре. Видео © SHOT
Телеграм-канал узнал, что 37-летний Аракельян за несколько минут до случившегося повздорил с женой Екатериной, которая находилась на четвёртом месяце беременности. После этого пара поехала по парковке ТЦ "Галерея". В какой-то момент водитель набрал высокую скорость и направил BMW в стену парковки. При этом Аракельян не попытался затормозить, на это указывает отсутствие следов тормозного пути. В результате машина пробила бетонное ограждение и вылетела с десятиметровой высоты вниз.
Напомним, 25 июня с третьего этажа многоярусной парковки в торговом центре "Галерея" в Краснодаре вылетел автомобиль BMW. В салоне находилась семья из трёх человек: 37-летний мужчина, его супруга и 12-летний ребёнок. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.