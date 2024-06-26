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Регион
26 июня, 08:53

Два шахтёра госпитализированы с ожогами при вспышке газа на руднике в Прикамье

Рудник "Уралкалий". Обложка © Telegram / Прокуратура Пермского края

Рудник "Уралкалий". Обложка © Telegram / Прокуратура Пермского края

В Пермском крае с ожогами госпитализировали двух пострадавших в результате вспышки газа на руднике компании "Уралкалий" в городе Соликамске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"После инцидента на шахте в Соликамске в городскую больницу доставлены двое пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Пациентам оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

По сведениям "Уралкалия", производственные объекты компании сейчас работают в штатном режиме. В региональной прокуратуре уточнили, что из шахты на поверхность вывели 182 человека, работающих на руднике.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. Прокуратура Соликамска и следственный отдел по городу организовали проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Тем временем снят режим мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии на руднике.

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О том, что на руднике в Пермском крае произошла вспышка метана, стало известно в ночь на 26 июня. Сообщалось, что весь персонал вывели на поверхность. Также был задействован план ликвидации последствий аварии.

Дарья Нарыкова
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