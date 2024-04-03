В Приамурье после ЧП на шахте "Пионер" арестовали второго сотрудника Ростехнадзора
В Амурской области арестовали ещё одного чиновника по делу об обрушении шахты "Пионер", где под завалами оказалось 13 горняков. Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на своего корреспондента, находившегося в Благовещенском городском суде, в следственный изолятор отправили старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора.
Теперь чиновник будет находиться под стражей до 25 мая, как и его ранее арестованный коллега. Оба сотрудника Ростехнадзора обвиняются в халатности.
Напомним, что обвал на руднике "Пионер" в Приамурье произошёл 18 марта, после чего под землёй оказались заблокированы 13 горняков. Бурение скважин к месту обвала началось 20 марта, а 1 апреля стало известно, что спасательную операцию прекратили из-за угрозы повторных обвалов и частичного обрушения карьера. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках которого уже задержали несколько человек, в том числе управляющего директора рудника "Пионер".
Telegram / МЧС России