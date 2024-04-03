В Приамурье после ЧП на шахте "Пионер" арестовали второго сотрудника Ростехнадзора

В Амурской области арестовали ещё одного чиновника по делу об обрушении шахты "Пионер", где под завалами оказалось 13 горняков. Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на своего корреспондента, находившегося в Благовещенском городском суде, в следственный изолятор отправили старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора.