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3 апреля, 02:29

Чиновник Ростехнадзора арестован по делу о ЧП на руднике в Приамурье

В Приамурье после обвала в шахте "Пионер" арестовали сотрудника Ростехнадзора

В Приамурье до 25 мая арестовали сотрудника Ростехнадзора, обвиняемого в халатности после обрушения на руднике "Пионер". Как передаёт ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру, речь идёт о заместителе начальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора.

"Прокуратурой Амурской области поддержано ходатайство органов предварительного расследования об избрании заместителю начальника отдела меры пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая 2024 года. Он обвиняется по ч. 3 ст. 293 УК РФ "Халатность", — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, что обвал на руднике "Пионер" в Приамурье произошёл 18 марта. В это время под землёй находилось 13 горняков, все они оказались заблокированы. 20 марта началось бурение скважин до зоны обрушения, однако во всех трёх пробурённых на данный момент каналах оказалась вода. 1 апреля спасательную операцию прекратили. По данному факту возбуждено уголовное дело. Обвинение предъявлено управляющему директору рудника, он заключён под стражу. Задержаны также главный инженер рудника и двое сотрудников регионального управления Ростехнадзора.

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Telegram / МЧС Амурской области

Алексей Соловьёв
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