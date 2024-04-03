Чиновник Ростехнадзора арестован по делу о ЧП на руднике в Приамурье
В Приамурье после обвала в шахте "Пионер" арестовали сотрудника Ростехнадзора
В Приамурье до 25 мая арестовали сотрудника Ростехнадзора, обвиняемого в халатности после обрушения на руднике "Пионер". Как передаёт ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру, речь идёт о заместителе начальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора.
"Прокуратурой Амурской области поддержано ходатайство органов предварительного расследования об избрании заместителю начальника отдела меры пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая 2024 года. Он обвиняется по ч. 3 ст. 293 УК РФ "Халатность", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что обвал на руднике "Пионер" в Приамурье произошёл 18 марта. В это время под землёй находилось 13 горняков, все они оказались заблокированы. 20 марта началось бурение скважин до зоны обрушения, однако во всех трёх пробурённых на данный момент каналах оказалась вода. 1 апреля спасательную операцию прекратили. По данному факту возбуждено уголовное дело. Обвинение предъявлено управляющему директору рудника, он заключён под стражу. Задержаны также главный инженер рудника и двое сотрудников регионального управления Ростехнадзора.
Telegram / МЧС Амурской области