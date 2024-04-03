Чиновник Ростехнадзора арестован по делу о ЧП на руднике в Приамурье

В Приамурье до 25 мая арестовали сотрудника Ростехнадзора, обвиняемого в халатности после обрушения на руднике "Пионер". Как передаёт ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру, речь идёт о заместителе начальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора.