Два шахтёра пострадали из-за вспышки метана на руднике в Соликамске
На руднике "Уралкалия" в Соликамске произошла вспышка метана, двое пострадали
Два шахтёра пострадали из-за вспышки метана на руднике ПАО "Уралкалий" в городе Соликамске Пермского края. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, весь персонал уже выведен на поверхность.
"26 июня 2024 года в 03:27 (01:27 мск. — Прим. Life.ru) в руднике "СКРУ-3" произошла вспышка газа, пострадали два человека, задействован план ликвидации последствий аварии, персонал выведен на поверхность", — рассказали в компании.
Ранее сообщалось о взрыве на угольной шахте имени Костенко в Карагандинской области в Казахстане, который произошёл утром 28 октября. В момент трагедии там находилось 252 горняка. Изначально сообщалось, что погибло 11 человек, позже число жертв увеличилось до 16, а затем — до 28.
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