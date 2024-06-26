Лавров назвал провальной мечту Байдена нанести России "стратегическое поражение"

Стремление администрации президента США Джо Байдена нанести России "стратегическое поражение" заведомо обречено на провал. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров во время X Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

"В общем те устремления и тенденции, которые мы прослеживаем в практической политике администрации Байдена, не новы, будь то заведомо провальные идеи нанести стратегическое поражение России или довольно наивное желание сдерживать одновременно и Москву, и Пекин, а теперь ещё и Исламскую Республику Иран", — указал министр.

Правящие элиты в США, по словам Лаврова, так и не вынесли никаких уроков из тех провалов, которые произошли у них за последние несколько лет во внешней политике и военной сфере.