В России предложили запретить продажу iPhone

Продажу смартфонов iPhone необходимо запретить в России из-за невозможности установки на них RuStore. С соответствующей инициативой выступил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артём Шейкин. По словам сенатора, сейчас владельцы "яблочной" техники не могут устанавливать отечественный магазин приложений.

"На мой взгляд, в случае если установка будет невозможна, то продажу таких устройств необходимо ограничить", — сказал Шейкин в беседе с РИА "Новости".

Как обратил внимание сенатор, смартфоны на базе Android, в отличие от устройств Apple, поддерживают установку отечественного магазина приложений. Шейкин подчеркнул, что зарубежные компании обязаны соблюдать требования законодательства РФ, в противном случае их техника должна быть запрещена к продаже.

На днях, 24 июня, в Госдуму был внесён законопроект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков в иностранных магазинах, таких как App Store и Google Play. Документ предусматривает обязательное наличие возможности установки и обновления приложений через RuStore на всех продаваемых в РФ смартфонах, а также осуществление платежей через этот магазин.