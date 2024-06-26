Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 09:56

ФСБ задержала севастопольца, который склонял знакомых к терактам в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жителя Севастополя, который склонял своих знакомых к совершению поджогов административных зданий. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского управления ФСБ РФ.

"Мужчина своих знакомых из числа жителей Бахчисарая в ходе личных встреч склонял к совершению террористических актов — поджогов административных зданий города", — указано в сообщении.

В ФСБ уточнили, что 26-летний житель Севастополя также пересылал своим знакомым видео с призывами вступать в некое проукраинское подпольное движение для осуществления деятельности, направленной против безопасности РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Севастопольцу грозит наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.

В Крыму поймали следователя, восемь лет шпионившего для украинских спецслужб
В Крыму поймали следователя, восемь лет шпионившего для украинских спецслужб

А ранее Life.ru писал, что ФСБ раскрыла планы задержанных в Севастополе украинских диверсантов. Злоумышленники планировали устроить теракт на военном аэродроме в посёлке Кача, а также заминировать машину офицера ВС РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • Севастополь
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров