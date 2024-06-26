ФСБ задержала севастопольца, который склонял знакомых к терактам в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жителя Севастополя, который склонял своих знакомых к совершению поджогов административных зданий. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского управления ФСБ РФ.

"Мужчина своих знакомых из числа жителей Бахчисарая в ходе личных встреч склонял к совершению террористических актов — поджогов административных зданий города", — указано в сообщении.

В ФСБ уточнили, что 26-летний житель Севастополя также пересылал своим знакомым видео с призывами вступать в некое проукраинское подпольное движение для осуществления деятельности, направленной против безопасности РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Севастопольцу грозит наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.