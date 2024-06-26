В Одессе прогремели мощные взрывы

В Одессе днём в среду, 26 июня, прогремели мощные взрывы. Об этом в телеграм-канале сообщил глава общественного совета при областной военной администрации Сергей Братчук.

"Одесса — было громко в небе", — сказал он в аудиосообщении, отметив, что это сработала система ПВО.

К слову, воздушную тревогу в Одесской области объявили через 40 минут после сообщения Братчука. Согласно сведениям онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревога в регионе прозвучала в 11:23 по московскому времени. В это же время сигнал объявили в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях. В то же время сигнал тревоги в Харьковской области звучит уже больше двух часов.