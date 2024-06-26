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Регион
26 июня, 09:55

В Одессе прогремели мощные взрывы

В Одессе днём в среду, 26 июня, прогремели мощные взрывы. Об этом в телеграм-канале сообщил глава общественного совета при областной военной администрации Сергей Братчук.

"Одесса — было громко в небе", — сказал он в аудиосообщении, отметив, что это сработала система ПВО.

К слову, воздушную тревогу в Одесской области объявили через 40 минут после сообщения Братчука. Согласно сведениям онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревога в регионе прозвучала в 11:23 по московскому времени. В это же время сигнал объявили в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях. В то же время сигнал тревоги в Харьковской области звучит уже больше двух часов.

А ранее Life.ru писал, что в ночь на среду, 26 мая, промышленный сектор в Одесской области подвергся ракетным ударам. В результате повреждения получило одно из административных зданий. Также сообщалось о взрыве в Белгород-Днестровском районе под Одессой.

Подполье сообщило об ударе по складу с западными ракетами в Одессе, погибли наёмники
Подполье сообщило об ударе по складу с западными ракетами в Одессе, погибли наёмники
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ТАСС / Zuma

Наталья Исакова
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