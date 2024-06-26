В Госдуме предложили внести изменения в выплаты пенсий для одной категории россиян

Инвалидам нужно дать возможность выбора: получить выплату по накопительной части пенсии одним платежом или ежемесячно выплачивать её частями. С таким предложением выступила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с "Лентой.ру". Она отметила, что число получателей срочной выплаты по накопительной части пенсии растёт с каждым годом. Она предоставляется, если по сравнению со средней заработной платой общая сумма накопления составляет менее 5%.

"Думаю, что, может быть, стоит даже увеличить такой процент от средней заработной платы и позволить людям получить единовременно срочную выплату. Наверное, нужно дать возможность выбирать именно на добровольных основах. То есть, если гражданин хочет при незначительности суммы средств получить её единовременно, дать ему такую возможность", — сказала Бессараб.