В Госдуме предлагают ввести соцдоплаты к пенсии по старости
Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили ввести в России доплату к страховой пенсии по старости. Законопроект предлагает поднять выплаты до двух прожиточных минимумов для граждан, чей стаж работы составляет от 30 лет.
"Предлагается введение механизма социальной доплаты к страховой пенсии по старости — предоставление гражданину, имеющему страховой стаж не менее 30 лет, денежной суммы к страховой пенсии по старости до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ за счёт средств федерального бюджета", — цитирует RT текст пояснительной записки.
С учётом предлагаемой доплаты общая сумма должна достигнуть двух прожиточных минимумов пенсионера (он составляет 13 290 рублей) и превысить 26 тысяч рублей.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий объяснил необходимость такой меры тем, что россияне, которые 30 и более лет трудились на благо страны, имеют полное право на заслуженный отдых в старости, а средства пенсионеры смогут потратить на здоровье, внуков и путешествия по стране.
Кстати, 25 июня по поручению президента РФ Владимира Путина в Госдуму внесли проект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, позже депутаты в первом чтении одобрили этот документ. Предполагается, что индексацию вернут с 1 февраля 2025 года.
АГН "Москва" / Сергей Киселёв