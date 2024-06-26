В Госдуме предлагают ввести соцдоплаты к пенсии по старости

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили ввести в России доплату к страховой пенсии по старости. Законопроект предлагает поднять выплаты до двух прожиточных минимумов для граждан, чей стаж работы составляет от 30 лет.

"Предлагается введение механизма социальной доплаты к страховой пенсии по старости — предоставление гражданину, имеющему страховой стаж не менее 30 лет, денежной суммы к страховой пенсии по старости до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ за счёт средств федерального бюджета", — цитирует RT текст пояснительной записки.

С учётом предлагаемой доплаты общая сумма должна достигнуть двух прожиточных минимумов пенсионера (он составляет 13 290 рублей) и превысить 26 тысяч рублей.