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26 июня, 09:07

В Госдуме предлагают ввести соцдоплаты к пенсии по старости

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили ввести в России доплату к страховой пенсии по старости. Законопроект предлагает поднять выплаты до двух прожиточных минимумов для граждан, чей стаж работы составляет от 30 лет.

"Предлагается введение механизма социальной доплаты к страховой пенсии по старости — предоставление гражданину, имеющему страховой стаж не менее 30 лет, денежной суммы к страховой пенсии по старости до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ за счёт средств федерального бюджета", — цитирует RT текст пояснительной записки.

С учётом предлагаемой доплаты общая сумма должна достигнуть двух прожиточных минимумов пенсионера (он составляет 13 290 рублей) и превысить 26 тысяч рублей.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий объяснил необходимость такой меры тем, что россияне, которые 30 и более лет трудились на благо страны, имеют полное право на заслуженный отдых в старости, а средства пенсионеры смогут потратить на здоровье, внуков и путешествия по стране.

Минимальное увеличение пенсии после индексации в среднем составит ₽1,3 тысячи
Минимальное увеличение пенсии после индексации в среднем составит ₽1,3 тысячи

Кстати, 25 июня по поручению президента РФ Владимира Путина в Госдуму внесли проект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, позже депутаты в первом чтении одобрили этот документ. Предполагается, что индексацию вернут с 1 февраля 2025 года.

Обложка ©

АГН "Москва" / Сергей Киселёв

Александра Вишнякова
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