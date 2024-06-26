В одном из американских штатов запретили "намеренно" запускать воздушные шары
Tampa Bay Times: В штате Флорида запретили намеренно запускать воздушные шары
В американском штате Флорида запретили намеренно запускать в небо воздушные шары. Как сообщает The Tampa Bay Times, соответствующий закон подписал губернатор Рон Десантис.
"После подписания губернатором Роном Десантисом закона, запрещающего запуск воздушных шаров, жителям Флориды больше не разрешат намеренно отпускать их, в том числе на групповых мероприятиях", — отмечает газета.
Поясняется, что действующее законодательство запрещает запускать в небо более десяти шаров за сутки. Цель законопроекта — сократить число воздушных шаров, которые впоследствии прибивают волнами к берегу. Теперь местные жители, вероятно, не смогут запускать даже биоразлагаемые шары, которые, как оказалось, тоже вредят окружающей среде. Планируется, что закон вступит в силу 1 июля, а нарушителям грозит штраф в 150 долларов (более 13 тысяч рублей). При этом наказание не коснётся детей до шести лет.
Ранее Life.ru писал, что в американском городе Рочестере воздушный шар с людьми на борту столкнулся с высоковольтными проводами, после чего загорелся. К счастью, обошлось без серьёзных травм.
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