В одном из американских штатов запретили "намеренно" запускать воздушные шары

"После подписания губернатором Роном Десантисом закона, запрещающего запуск воздушных шаров, жителям Флориды больше не разрешат намеренно отпускать их, в том числе на групповых мероприятиях", — отмечает газета.

Поясняется, что действующее законодательство запрещает запускать в небо более десяти шаров за сутки. Цель законопроекта — сократить число воздушных шаров, которые впоследствии прибивают волнами к берегу. Теперь местные жители, вероятно, не смогут запускать даже биоразлагаемые шары, которые, как оказалось, тоже вредят окружающей среде. Планируется, что закон вступит в силу 1 июля, а нарушителям грозит штраф в 150 долларов (более 13 тысяч рублей). При этом наказание не коснётся детей до шести лет.