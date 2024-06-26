В Греции арестовали членов "русской мафии" прямо во время сходки главарей

В Афинах арестовали троих членов "русской мафии" во время сходки главарей, всего на мероприятии присутствовало около 15 человек. Об этом сообщает греческая газета "Прото тема" (ProtoThema).

"Встреча мафиози "на высшем уровне" в Афинах с неизвестной целью была сорвана во вторник сотрудниками полиции Греции, которые надели наручники на трёх мужчин из Молдавии, с Украины и из России. На встрече присутствовало около 15 человек из Грузии, с Украины, из России, Молдавии и Греции", — указано в статье.

Цель мероприятия осталась неизвестна. При этом на встрече могло вестись обсуждение совершения серьёзного преступления. Уточняется, что ранее полицейские получили информацию о том, что в Греции должна состояться встреча с участием авторитетов криминального мира из-за рубежа. В настоящее время следователи выясняют, принадлежат ли задержанные к международным преступным организациям.

По имеющимся сведениям, самым значимым считается арест гражданина Украины, так как, по словам источников из национальной полиции, он привлекался властями иностранных государств за серьёзные преступления, а Россия выписала "красный ордер" на его розыск за грабёж и кражу. Также одному арестованному в Испании предъявили обвинение в совершении преступления, а другому — в нарушении закона об оружии.