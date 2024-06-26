Психолог дала совет женщинам за 50, как выйти замуж

Женщинам старше 50 лет уже не нужно ничего доказывать — вроде рождения ребёнка, покупки жилья или успешной карьеры. Они полностью состоялись как личности и не стесняются своих интимных желаний. Таким дамам в поиске партнёра и мужа не стоит полагаться на мнение общества, говорит психолог-сексолог, коуч ICC, гипнолог Ольга Савкин.

"А минус, на мой взгляд, только один — наличие к этому возрасту множества жёстких ригидных установок. Про себя, окружающих, про отношения", — добавила психолог в беседе с РИАМО.

Эксперт отметила, что в зрелом возрасте у мужчин и женщин разные физиологические особенности: сперматозоиды обновляются каждые 90 дней, а яйцеклетки женщины не восстанавливаются. Также психолог считает, что если дама при знакомстве полагается на свой личный комфорт и ощущение ценности и значимости, то отношения, скорее всего, сложатся крепкие и счастливые.