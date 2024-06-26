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26 июня, 11:19

Российские военные за сутки уничтожили две БМП Bradley в зоне СВО

Минобороны: ВСУ потеряли две боевые машины пехоты Bradley в зоне СВО за сутки

ВСУ за сутки потеряли две боевые машины пехоты (БМП) Bradley ("Брэдли") американского производства в зоне специальной военной операции. Одну из них уничтожили подразделения группировки российских войск "Север", другую — "Центр", сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады нацгвардии и 127-й бригады теробороны", — сообщили в ведомстве, уточнив, что это произошло в районах населённых пунктов Терновая, Глубокое, Ветеринарное, Тихое, Веселое, Нескучное, Питомник, Волчанск и Липцы Харьковской области.

При этом украинские войска потеряли до 300 военных, 105-мм орудие М119 производства США, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы N/TPQ-50 американского производства, станцию радиоэлектронной борьбы "Нота" и семь автомобилей.

В зоне ответственности группировки войск "Центр" ВСУ потеряли до 405 военных, танк, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм гаубицу Д-30 и три автомобиля. Российские военные улучшили положение по переднему краю.

Российские учёные создадут инструкцию по уничтожению БМП Bradley
Российские учёные создадут инструкцию по уничтожению БМП Bradley

Также ВС РФ за сутки уничтожили три установки РСЗО HIMARS и цех сборки БПЛА. Кроме того, удалось поразить скопления живой силы и военной техники противника в 109 районах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Никита Никонов
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