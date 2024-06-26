ВСУ за сутки потеряли две боевые машины пехоты (БМП) Bradley ("Брэдли") американского производства в зоне специальной военной операции. Одну из них уничтожили подразделения группировки российских войск "Север", другую — "Центр", сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады нацгвардии и 127-й бригады теробороны", — сообщили в ведомстве, уточнив, что это произошло в районах населённых пунктов Терновая, Глубокое, Ветеринарное, Тихое, Веселое, Нескучное, Питомник, Волчанск и Липцы Харьковской области.

При этом украинские войска потеряли до 300 военных, 105-мм орудие М119 производства США, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы N/TPQ-50 американского производства, станцию радиоэлектронной борьбы "Нота" и семь автомобилей.

В зоне ответственности группировки войск "Центр" ВСУ потеряли до 405 военных, танк, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм гаубицу Д-30 и три автомобиля. Российские военные улучшили положение по переднему краю.