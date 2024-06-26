Последствия очередного украинского контрнаступа, приуроченного к саммиту НАТО, который состоится с 9-го по 11 июля в Вашингтоне, могут оказаться более катастрофическими для Киева, чем в 2023 году. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Предыдущий контрнаступ превратился в "контрзаступ" и привёл к очевидным последствиям для киевского режима, но, видимо, деньги прошли, заказ принят", — сказала она, выступая на полях XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Киевский режим, как подчеркнула дипломат, абсолютно не считается с последствиями "этой авантюры", которые могут оказаться ещё страшнее катастрофических потерь, чем после контрнаступа ВСУ в прошлом году. Также в ходе выступления на форуме Захарова заявила, что блуждающие в Чёрном море украинские мины представляют опасность не только для РФ, но и для всех прибрежных стран. Прежде всего она выразила обеспокоенность по поводу безопасности гражданского судоходства, так как опасная ситуация уже складывалась в 2022 году.

"Тогда из-за штормов многие мины были сорваны с якорей и дрейфовали. Они, видимо, не совсем ещё снабжены искусственным интеллектом, так бы сами поняли, что надо им куда-то грести в сторону РФ. Но вот оказались они у берегов Румынии, Болгарии и Турции. Нет никакой гарантии, что подобное не произойдёт и на этот раз", — добавила Захарова.

При этом ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Незалежной Кирилл Буданов* заявил, что ВСУ испытывают большие трудности на передовой. По его словам, в ближайшее время Киеву не придётся надеяться на изменение положения на фронте в лучшую сторону.