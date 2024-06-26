Названы пять признаков слишком быстрого старения

Старение происходит из-за нарушения биохимических процессов на клеточном уровне, но его можно отодвинуть, главное — правильно отслеживать индикаторы старости, чтобы биологический возраст не шёл впереди реального. Как правильно это делать, рассказал заместитель директора Российского научного центра хирургии им. Петровского Илья Ерёмин.

По словам эксперта, со временем в ДНК случаются ошибки при делении клеток. Какие-то из них не приводят к последствиям, а какие-то могут спровоцировать появление опухоли. Следит за этим наш иммунитет, но он не всегда успевает срабатывать, и тогда случаются патологии. Также о нарушении работы иммунной системы свидетельствует хроническое воспаление тканей, которое развивается с возрастом.

"Ещё один доказанный маркёр старения — укорочение длины теломер [кольцевых участков хромосом. — Прим. Life.ru]. Основа обновления клеток — их способность к делению, а чем короче теломеры — тем хуже делятся клетки", — приводит слова эксперта aif.ru.

Митохондрии с возрастом могут работать хуже и не отдавать организму нужное количество энергии. Чем больше клеток стареет в тканях — тем больше биологический возраст человека. Главный симптом митохондриальной дисфункции — хроническая усталость, которую нельзя пускать на самотёк, заключил Ерёмин.