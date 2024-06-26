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Регион
26 июня, 12:51

Чернышенко показали "ядерное Lego" на первой в мире АЭС

Чернышенко в Обнинске показали "ядерное Lego" для моделирования АЭС будущего

Дмитрий Чернышенко в Обнинске. Обложка © Telegram / Правительство России

Дмитрий Чернышенко в Обнинске. Обложка © Telegram / Правительство России

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко посетил предприятие госкорпорации "Росатом" — Физико-энергетический институт имени Лейпунского (ФЭИ) в Обнинске Калужской области. Зампред правительства принял участие в торжественной церемонии, посвящённой 70-летию запуска первой в мире атомной электростанции (АЭС) и началу мировой атомной энергетики, сообщили в пресс-службе кабмина.

  • Экспозиция мемориального комплекса "Первая в мире АЭС" в Обнинске. Фото © Telegram / Правительство России
    Экспозиция мемориального комплекса "Первая в мире АЭС" в Обнинске. Фото © Telegram / Правительство России
  • Экспозиция мемориального комплекса "Первая в мире АЭС" в Обнинске. Фото © Telegram / Правительство России
    Экспозиция мемориального комплекса "Первая в мире АЭС" в Обнинске. Фото © Telegram / Правительство России
  • Экспозиция мемориального комплекса "Первая в мире АЭС" в Обнинске. Фото © Telegram / Правительство России
    Экспозиция мемориального комплекса "Первая в мире АЭС" в Обнинске. Фото © Telegram / Правительство России
  • Экспозиция мемориального комплекса "Первая в мире АЭС" в Обнинске. Фото © Telegram / Правительство России
    Экспозиция мемориального комплекса "Первая в мире АЭС" в Обнинске. Фото © Telegram / Правительство России

Экспозиция мемориального комплекса "Первая в мире АЭС" в Обнинске. Фото © Telegram / Правительство России

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В ходе визита Чернышенко показали уникальный исследовательский комплекс, который необходим для развития атомной энергетики. Кроме того, вице-премьер осмотрел обновлённую экспозицию мемориального комплекса "Первая в мире АЭС".

"Символично, что празднование 70-летия запуска первой в мире АЭС происходит здесь, в Обнинске, во время Десятилетия науки и технологий, которое объявил наш президент Владимир Путин. Совсем недавно глава государства на Совете по науке и образованию определил перспективные направления развития науки на ближайшие годы. Отрадно, что одни из первых направлений связаны с атомной энергетикой, с природоподобными технологиями, в которых Россия является безусловным мировым лидером", — пояснил Чернышенко.

Вице-премьеру и другим почётным гостям показали центральный пульт, с которого 26 июня 1954 года был произведён пуск первой в мире атомной электростанции, также гости мероприятия осмотрели реакторный зал. А ещё зампред правительства посетил новую зону с интерактивной игрой "Построй реактор", где взрослые и дети могут в игровой форме познакомиться с основными конструктивными элементами ядерного реактора. В конце Чернышенко предложили осмотреть комплекс "быстрых" физических стендов (БФС-2). По словам атомщиков, принцип создания в этом комплексе детальных моделей "быстрых" реакторов похож на конструктор Lego.

"Росатом" построит во Вьетнаме свой ядерный центр
"Росатом" построит во Вьетнаме свой ядерный центр

А ранее Life.ru писал, что Россия и Узбекистан обсуждают строительство АЭС с малыми ядерными реакторами. О создании нового объекта стало известно после визита президента РФ Владимира Путина в среднеазиатскую республику.

Дарья Нарыкова
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