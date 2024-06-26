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26 июня, 13:49

"Желудок в виде трубки": Хирург озвучил возможную причину стремительного похудения Пугачёвой

Хирург Наталинов: Пугачёва сделала рукавную резекцию желудка ради стройной фигуры

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Хирург Руслан Наталинов озвучил возможную причину стремительного похудения певицы Аллы Пугачёвой. Специалист считает, что звезде сделали рукавную резекцию, при которой вдоль желудка накладываются аппаратные швы, а большая часть органа удаляется.

"Самая частая операция — это рукавная резекция. В процессе операции вдоль желудка накладывают аппаратные швы, удаляется большая часть органа. Желудок остаётся в виде трубки. Таким образом уменьшается объём желудка, и при правильном пищевом поведении и образе жизни люди худеют", — сказал медик в беседе с порталом "Страсти".

Реабилитация после такой резекции идёт быстро. По словам Наталинова, пациента обычно выписывают через пару дней. Подобное вмешательство не сопряжено с рисками развития сопутствующих заболеваний.

Ранее сообщалось, что 75-летняя Пугачёва, которая сейчас находится на Кипре с семьёй, страдает из-за проблем с сердцем и сосудами. Певице очень тяжело переносить жару, поэтому она планирует переехать в Юрмалу.

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Наталья Исакова
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