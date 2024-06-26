"Желудок в виде трубки": Хирург озвучил возможную причину стремительного похудения Пугачёвой

Хирург Руслан Наталинов озвучил возможную причину стремительного похудения певицы Аллы Пугачёвой. Специалист считает, что звезде сделали рукавную резекцию, при которой вдоль желудка накладываются аппаратные швы, а большая часть органа удаляется.

"Самая частая операция — это рукавная резекция. В процессе операции вдоль желудка накладывают аппаратные швы, удаляется большая часть органа. Желудок остаётся в виде трубки. Таким образом уменьшается объём желудка, и при правильном пищевом поведении и образе жизни люди худеют", — сказал медик в беседе с порталом "Страсти".

Реабилитация после такой резекции идёт быстро. По словам Наталинова, пациента обычно выписывают через пару дней. Подобное вмешательство не сопряжено с рисками развития сопутствующих заболеваний.