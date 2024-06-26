Биолог назвала блюда, которые нельзя есть на выпускном

На выпускном торжестве лучше отказаться от фастфуда и алкоголя, острых и солёных блюд, котлет и отбивных. Об этом рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина в беседе с NEWS.ru.

И, конечно, не ешьте всё подряд. Учитывайте, что плохо сочетаются фрукты и основная пища — сладкие фрукты при переваривании любой другой еды вызывают брожение. Следуя простым советам, можно отпраздновать выпускной без плачевных последствий для ЖКТ.

Также стоит ограничить себя в сладостях, газировке и кондитерских изделиях из-за обилия сахара и калорий. Вместо них лучше обратить внимание на свежие овощи, фрукты и нежирное мясо. Лялина добавила, что можно употреблять сыр, паштеты, куриные роллы и лёгкие салаты, а пить воду с лимоном, чай и смузи.