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26 июня, 14:10

Биолог назвала блюда, которые нельзя есть на выпускном

Биолог Лялина: На выпускном лучше не есть жирного и не пить алкоголь

На выпускном торжестве лучше отказаться от фастфуда и алкоголя, острых и солёных блюд, котлет и отбивных. Об этом рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина в беседе с NEWS.ru.

И, конечно, не ешьте всё подряд. Учитывайте, что плохо сочетаются фрукты и основная пища — сладкие фрукты при переваривании любой другой еды вызывают брожение. Следуя простым советам, можно отпраздновать выпускной без плачевных последствий для ЖКТ.

Ирина Лялина

И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

И, конечно, не ешьте всё подряд. Учитывайте, что плохо сочетаются фрукты и основная пища — сладкие фрукты при переваривании любой другой еды вызывают брожение. Следуя простым советам, можно отпраздновать выпускной без плачевных последствий для ЖКТ.
И, конечно, не ешьте всё подряд. Учитывайте, что плохо сочетаются фрукты и основная пища — сладкие фрукты при переваривании любой другой еды вызывают брожение. Следуя простым советам, можно отпраздновать выпускной без плачевных последствий для ЖКТ.

Также стоит ограничить себя в сладостях, газировке и кондитерских изделиях из-за обилия сахара и калорий. Вместо них лучше обратить внимание на свежие овощи, фрукты и нежирное мясо. Лялина добавила, что можно употреблять сыр, паштеты, куриные роллы и лёгкие салаты, а пить воду с лимоном, чай и смузи.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maria Sakharovaph

Николай Рюмин
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