Колония "Белый лебедь" для пожизненно заключённых закупила игровую приставку
Колония особого режима "Белый лебедь" в Прикамье заказала приставку PS4
В Пермском крае исправительная колония № 2 в городе Соликамске, более известная как "Белый лебедь", закупила игровую приставку Sony PlayStation 4. Информация о таком необычном для колонии заказе была размещена на сайте госзакупок.
В колонии уточнили, что консоль заказали не для убийц или маньяков. Сотрудники пермской ИК-2 якобы хотели изначально отправить её в СИЗО-2 города Соликамска, где содержатся подростки. Местные психологи захотели с помощью PS4 корректировать деструктивное поведение несовершеннолетних. По их словам, игры используют в разных методиках психологической коррекции и ментальной поддержки.
Однако руководство пермского СИЗО выразило беспокойство, что подростки начнут драться или стреляться в реальности. Поэтому психологам порекомендовали обходиться без "шутеров и файтингов".
А ранее Life.ru писал, что в некоторых российских воспитательных колониях заключённым разрешат носить легинсы, халаты и пижамы. В Минюсте объяснили, из какого материала может быть изготовлена одежда.
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