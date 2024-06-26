Колония "Белый лебедь" для пожизненно заключённых закупила игровую приставку

В Пермском крае исправительная колония № 2 в городе Соликамске, более известная как "Белый лебедь", закупила игровую приставку Sony PlayStation 4. Информация о таком необычном для колонии заказе была размещена на сайте госзакупок.

В колонии уточнили, что консоль заказали не для убийц или маньяков. Сотрудники пермской ИК-2 якобы хотели изначально отправить её в СИЗО-2 города Соликамска, где содержатся подростки. Местные психологи захотели с помощью PS4 корректировать деструктивное поведение несовершеннолетних. По их словам, игры используют в разных методиках психологической коррекции и ментальной поддержки.

Однако руководство пермского СИЗО выразило беспокойство, что подростки начнут драться или стреляться в реальности. Поэтому психологам порекомендовали обходиться без "шутеров и файтингов".