ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 13:07

Путин разрешил заключённым в СИЗО долгие свидания

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает заключённым в СИЗО долгие свидания с родственниками. Документ размещён на портале официального опубликования правовых актов и вступит в силу через полгода.

Новый закон реализует постановление Конституционного суда РФ, которым признано, что право арестантов на свидание с родственниками нарушено. Высшая инстанция сочла, что осуждённые к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, воспитательной колонии или тюрьме и оставленные либо переведённые в СИЗО из ИК для участия в судебном разбирательстве в качестве обвиняемого лишаются права на длительные свидания без оснований.

Подписанный президентом документ вносит изменения в УИК РФ, устанавливающие право указанной категории осуждённых на длительные свидания с родственниками и иными лицами, за исключением свиданий с защитником и нотариусом. При этом закон допускает замену данного права на краткосрочное свидание или телефонный разговор.

Сотрудники ФСИН бесплатно проходят бизнес-тренинг Аяза, написанный им от руки в СИЗО
Сотрудники ФСИН бесплатно проходят бизнес-тренинг Аяза, написанный им от руки в СИЗО

А ранее член президентского Совета по правам человека и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва попросила президента России Владимира Путина рассмотреть возможность помилования всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, а также тех, у которых есть несовершеннолетние дети. В качестве примера она привела приговор журналистке Александре Баязитовой, страдающей несколькими серьёзными заболеваниями. И глава государства с этими доводами согласился.

Обложка ©

Shutterstock / Jonas Petrovas

Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров