Путин разрешил заключённым в СИЗО долгие свидания

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает заключённым в СИЗО долгие свидания с родственниками. Документ размещён на портале официального опубликования правовых актов и вступит в силу через полгода.

Новый закон реализует постановление Конституционного суда РФ, которым признано, что право арестантов на свидание с родственниками нарушено. Высшая инстанция сочла, что осуждённые к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, воспитательной колонии или тюрьме и оставленные либо переведённые в СИЗО из ИК для участия в судебном разбирательстве в качестве обвиняемого лишаются права на длительные свидания без оснований.