Путин разрешил заключённым в СИЗО долгие свидания
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает заключённым в СИЗО долгие свидания с родственниками. Документ размещён на портале официального опубликования правовых актов и вступит в силу через полгода.
Новый закон реализует постановление Конституционного суда РФ, которым признано, что право арестантов на свидание с родственниками нарушено. Высшая инстанция сочла, что осуждённые к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, воспитательной колонии или тюрьме и оставленные либо переведённые в СИЗО из ИК для участия в судебном разбирательстве в качестве обвиняемого лишаются права на длительные свидания без оснований.
Подписанный президентом документ вносит изменения в УИК РФ, устанавливающие право указанной категории осуждённых на длительные свидания с родственниками и иными лицами, за исключением свиданий с защитником и нотариусом. При этом закон допускает замену данного права на краткосрочное свидание или телефонный разговор.
А ранее член президентского Совета по правам человека и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва попросила президента России Владимира Путина рассмотреть возможность помилования всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, а также тех, у которых есть несовершеннолетние дети. В качестве примера она привела приговор журналистке Александре Баязитовой, страдающей несколькими серьёзными заболеваниями. И глава государства с этими доводами согласился.
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