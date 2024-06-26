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Регион
26 июня, 15:41

В Раде заявили, что украинцы возвращаются домой, чтобы не платить за аренду

Депутат Ткаченко: 130 тысяч украинцев вернулись в зону боёв из-за нехватки денег

Около 130 тысяч украинцев вернулись в свои дома в зоне боевых действий или на освобождённых Россией территориях, так как не смогли позволить себе аренду жилья в других регионах. Об этом рассказал депутат Рады, зампредседателя фракции партии "Слуга народа" Максим Ткаченко.

"Преимущественно это женщины и дети, люди пожилого возраста, нетрудоспособные. Главной причиной является отсутствие бесплатного жилья от государства, приемлемого для нормальных условий проживания", — сказал Ткаченко изданию Times of Ukraine.

Внутренним переселенцам часто сдают в аренду жильё за 245–368 долларов те украинцы, которые покинули страну и получают компенсацию за рубежом. Всего в стране зарегистрировано пять миллионов внутренних переселенцев. При этом власти на 75% сократили число объектов, где им выделяют жильё. Остальные теперь самостоятельно должны платить за коммунальные услуги, а зарубежные партнёры Киева больше не помогают.

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Ранее Life.ru рассказывал, что около 300 тысяч пожилых украинских переселенцев перестали получать пенсии. Отмена выплат не коснулась лишь тех, кто прошёл физическую идентификацию. Таковых в стране нашлось 228,4 тысячи человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / V.Anisimov

Николай Рюмин
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