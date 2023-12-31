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31 декабря, 18:29

На Украине внутренних переселенцев могут лишить льготных выплат

Вице-премьер Украины Верещук: 2 млн переселенцев могут лишиться льготных выплат

Около двух миллионов украинцев, которые являются внутренними переселенцами, с 1 февраля 2024 года рискуют остаться без социальных выплат. Об этом сообщила вице-премьер Незалежной Ирина Верещук.

"В настоящий момент действует постановление Министерства социальной политики, в соответствии с которым с 1 февраля 2024 года выплаты прекратят получать два миллиона внутренне перемещённых лиц", — отметила она в беседе с телеканалом "Рада".

Верещук уточнила, что подобные выплаты сейчас предназначены для двух с половиной миллиона граждан, среди них 40%, по её словам, живут только на помощь от государства. Кроме того, вице-премьер подчеркнула, что премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать проект, в котором будут отражены изменения, внесённые в действующее постановление. Ранее Верещук сообщала, что из-за дефицита бюджета кабмин рискует столкнуться со сложностями при исполнении соцобязательств.

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Лайф писал, что Шмыгаль обратился к координационной платформе "доноров" Украине с просьбой организовать внеочередную встречу в январе. По его словам, речь в данном случае уже не идёт о средствах на восстановление и реконструкцию инфраструктуры страны. Политолог объяснил внезапный созыв Киевом экстренной встречи с "донорами" острой нехваткой денег.

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ТАСС / ЕРА / DUMITRU DORU

Никита Осипов
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