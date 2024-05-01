Сотни тысяч украинцев в одночасье остались без пенсий
Почти 300 тысяч пожилых украинских переселенцев перестали получать пенсии
Пенсионный фонд Украины отменил выплату пенсий для большей части внутренне переселённых граждан Незалежной. Положенных денег лишились почти 300 тысяч человек, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на постановление ПФУ.
Отмена пенсий не коснулась лишь тех, кто прошёл физическую идентификацию. Таковых в стране нашлось 228,4 тысячи человек. Остальные лишились поддержки государства.
"Численность лиц из числа внутренне перемещённых лиц, которые получили указанный статус до 24 февраля 2022 года, не прошли физическую идентификацию и которым прекращена выплата пенсии — 299,4 тысячи человек", — сказано в публикации.
А неделей ранее для украинских уклонистов заблокировали все консульские услуги за границей. На следующий день сотни мужчин начали штурмовать визовые центры в попытке продлить необходимые документы, но им отказали. Всем недовольным в Раде посоветовали сдать паспорта с трезубцами.
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