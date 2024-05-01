Сотни тысяч украинцев в одночасье остались без пенсий

Пенсионный фонд Украины отменил выплату пенсий для большей части внутренне переселённых граждан Незалежной. Положенных денег лишились почти 300 тысяч человек, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на постановление ПФУ.

Отмена пенсий не коснулась лишь тех, кто прошёл физическую идентификацию. Таковых в стране нашлось 228,4 тысячи человек. Остальные лишились поддержки государства.