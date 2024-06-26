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26 июня, 19:23

Омбудсмен Львова-Белова назвала ущербным стереотип о стакане воды в старости

Стереотип о стакане воды в старости уже затёрся и превратился в надоевший штамп. Таким мнением поделилась уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова. В беседе с "Царьградом" она раскрыла реальную ценность многодетной семьи.

"У нас есть какие-то такие стереотипы, но они все какие-то ущербные на самом деле. Ведь большая семья — это нечто гораздо более глобальное, масштабное. Сейчас Год семьи, и, когда ты едешь и видишь на билбордах эти большие семьи с лозунгами "Нам есть куда расти", прямо мурашки пробегают от радости. Потому что ты понимаешь, что это становится нормой", — отметила детский омбудсмен.

Львова-Белова добавила, что у неё самой большая семья и в любой сложной ситуации все друг друга поддерживают. Она также призналась, что ей жалко некоторых людей, так называемых противников многодетности, которые не понимают всех прелестей семейной жизни.

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Ранее президент РФ Владимир Путин отметил уверенный рост числа многодетных семей в России. По его словам, сейчас таковых уже более двух миллионов. Глава государства также подчеркнул, что многодетность должна стать нормой для нашей страны.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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