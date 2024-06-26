Омбудсмен Львова-Белова назвала ущербным стереотип о стакане воды в старости
Стереотип о стакане воды в старости уже затёрся и превратился в надоевший штамп. Таким мнением поделилась уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова. В беседе с "Царьградом" она раскрыла реальную ценность многодетной семьи.
"У нас есть какие-то такие стереотипы, но они все какие-то ущербные на самом деле. Ведь большая семья — это нечто гораздо более глобальное, масштабное. Сейчас Год семьи, и, когда ты едешь и видишь на билбордах эти большие семьи с лозунгами "Нам есть куда расти", прямо мурашки пробегают от радости. Потому что ты понимаешь, что это становится нормой", — отметила детский омбудсмен.
Львова-Белова добавила, что у неё самой большая семья и в любой сложной ситуации все друг друга поддерживают. Она также призналась, что ей жалко некоторых людей, так называемых противников многодетности, которые не понимают всех прелестей семейной жизни.
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил уверенный рост числа многодетных семей в России. По его словам, сейчас таковых уже более двух миллионов. Глава государства также подчеркнул, что многодетность должна стать нормой для нашей страны.