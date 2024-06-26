Небензя обвинил ВСУ в гибели почти двух сотен детей в России

Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут ответственность за гибель 192 детей на территории России с февраля 2022 года. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя.

"Подконтрольные киевскому режиму вооружённые формирования намеренно бьют по гражданским объектам: школам, детсадам, медицинским учреждениям", — указал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, ВСУ несут ответственность за гибель 192 детей и нанесение увечий ещё 554 несовершеннолетним на территории России только за период с февраля 2022-го по апрель 2024 года.