Небензя обвинил ВСУ в гибели почти двух сотен детей в России
Небензя: Киев несёт ответственность за гибель 192 детей в РФ с февраля 2022 года
Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут ответственность за гибель 192 детей на территории России с февраля 2022 года. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя.
"Подконтрольные киевскому режиму вооружённые формирования намеренно бьют по гражданским объектам: школам, детсадам, медицинским учреждениям", — указал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
По его словам, ВСУ несут ответственность за гибель 192 детей и нанесение увечий ещё 554 несовершеннолетним на территории России только за период с февраля 2022-го по апрель 2024 года.
А ранее Life.ru писал, что в ДНР планировали передать в ООН осколки ракет НАТО с именами погибших в Донбассе детей. В республике хотели таким образом продемонстрировать западным странам, что они снабжают ВСУ оружием и это делает их соучастниками преступлений против детей.
ТАСС / AP / Yuki Iwamura