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Регион
26 июня, 18:29

Небензя обвинил ВСУ в гибели почти двух сотен детей в России

Небензя: Киев несёт ответственность за гибель 192 детей в РФ с февраля 2022 года

Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут ответственность за гибель 192 детей на территории России с февраля 2022 года. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя.

"Подконтрольные киевскому режиму вооружённые формирования намеренно бьют по гражданским объектам: школам, детсадам, медицинским учреждениям", — указал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, ВСУ несут ответственность за гибель 192 детей и нанесение увечий ещё 554 несовершеннолетним на территории России только за период с февраля 2022-го по апрель 2024 года.

В Совфеде заявили, что ООН больше не может умалчивать о гибели детей при обстрелах ВСУ
В Совфеде заявили, что ООН больше не может умалчивать о гибели детей при обстрелах ВСУ

А ранее Life.ru писал, что в ДНР планировали передать в ООН осколки ракет НАТО с именами погибших в Донбассе детей. В республике хотели таким образом продемонстрировать западным странам, что они снабжают ВСУ оружием и это делает их соучастниками преступлений против детей.

Обложка ©

ТАСС / AP / Yuki Iwamura

Дарья Нарыкова
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