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26 июня, 17:43

В Киеве бушует масштабный пожар

"24-й канал": На северо-востоке Киева произошёл крупный пожар

На северо-востоке Киева бушует крупный пожар. Об этом сообщает украинский "24-й канал".

По его данным, возгорание произошло на рынке в Деснянском районе украинской столицы. Очевидцы публикуют в соцсетях фотографии и видео дыма, который виден из разных районов города. Причины произошедшего и другие подробности не сообщаются.

Пожар на предприятии под Киевом потушили спустя четыре дня после удара
Пожар на предприятии под Киевом потушили спустя четыре дня после удара

А ранее Life.ru писал, что в Одесской области заявили о повреждении административного здания. О каком именно объекте идёт речь, не уточнялось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Roman Rvachov

Наталья Исакова
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