В Киеве бушует масштабный пожар
"24-й канал": На северо-востоке Киева произошёл крупный пожар
На северо-востоке Киева бушует крупный пожар. Об этом сообщает украинский "24-й канал".
По его данным, возгорание произошло на рынке в Деснянском районе украинской столицы. Очевидцы публикуют в соцсетях фотографии и видео дыма, который виден из разных районов города. Причины произошедшего и другие подробности не сообщаются.
А ранее Life.ru писал, что в Одесской области заявили о повреждении административного здания. О каком именно объекте идёт речь, не уточнялось.
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