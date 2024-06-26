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26 июня, 18:32

Россия внесла в "стоп-лист" 27 австралийцев и 36 граждан Новой Зеландии

МИД РФ: Россия закрыла въезд для 27 австралийцев и 36 граждан Новой Зеландии

Россия в ответ на политически мотивированные санкции Канберры запретила въезд в страну 27 гражданам Австралии. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

"Въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 27 австралийцев из числа бывших политических деятелей, руководителей австралийских компаний, преподавателей высших учебных заведений, журналистов и общественных деятелей, формирующих в этой стране антироссийскую повестку", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что работа по актуализации чёрного списка будет продолжена на фоне продолжения антироссийского курса Австралии. Среди 27 фамилий в списке фигурируют экс-премьер страны Тони Эбботт и заместитель главкома австралийскими ВС Роберт Чипмен. Есть в перечне и журналист Пит Шмигель, а ещё — представители бизнеса, в том числе директор компании Trident Corporate Services Иван Славич.

МИД РФ также закрыл въезд 36 "антироссийски настроенным гражданам Новой Зеландии". Среди них мэры нескольких городов, журналисты и чиновники из Минобороны страны, включая замглавы ведомства по тыловому обеспечению Антона Янгмэна и главного советника по кадрам Мелиссу Торн.

А ранее сообщалось, что МИД обязал журналистку австрийской радиовещательной компании ORF Каролу Шнайдер покинуть РФ. В ведомстве пояснили, что Москва идёт на данный шаг, так как это вынужденная ответная мера в связи с продолжающейся дискриминацией наших журналистов в Австрии.

МИД России объявил об ответе на санкции Евросоюза
МИД России объявил об ответе на санкции Евросоюза
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VK / МИД России

Наталья Исакова
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