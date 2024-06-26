Китай отправил двух панд в США
ЦТК: Китай отправил двух панд Юньчуань и Синьбао в зоопарк в Сан-Диего
Китай отправил двух панд — Юньчуань и Синьбао — в зоопарк в Сан-Диего. Обложка © Pixabay / Cimberley
Китайские власти вечером 26 июня отправили в зоопарк, расположенный в американском городе Сан-Диего, двух панд. Как передаёт центральное телевидение Китая, они получили клички Юньчуань и Синьбао.
"Панды будут доставлены в США из международного аэропорта Шуанлю города Чэнду чартерным авиарейсом, открыв новый раунд китайско-американского сотрудничества в области охраны гигантских панд", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что животных вывезли из Китайского центра охраны и исследования больших панд, расположенного в провинции Сычуань. После прибытия в Соединённые Штаты с ними ещё примерно три месяца будут находиться специалисты из Поднебесной для помощи в адаптации к новому месту.
Стоит отметить, что это является частью дипломатической стратегии Пекина. Китайские власти охотно делятся бамбуковыми медведями с другими странами по всему миру, но при условии, что звери вместе со своим потомством остаются собственностью КНР.
В феврале текущего года губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил, что Китай согласился вернуть Соединённым Штатам панд Мэй Сян и Тянь Тянь. Эти животные 23 года прожили в Вашингтоне, но были возвращены в Поднебесную летом 2023-го.