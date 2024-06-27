Путин потребовал от Минобороны РФ доклад о развитии ВМФ
Путин потребовал от Минобороны РФ доклад о долгосрочной концепции развития ВМФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по теме развития отечественного кораблестроения. В рамках этого мероприятия глава государства потребовал от Минобороны РФ представить доклад о долгосрочной концепции развития ВМФ.
На совещании российский лидер задал вопрос Минобороны о том, как военное ведомство видит долгосрочную концепцию развития ВМФ. Он подчеркнул, что это основа, отталкиваясь от которой предстоит верстать и ближайшие, и долгосрочные планы.
"Конечно, наша концепция должна основываться на понимании интегрированных решений по боевому применению Военно-морского флота, исходя из этого нужно и концепцию выстраивать долгосрочную", — заявил Путин.
Ранее Life.ru писал, что Путин на этом совещании также сообщил о необходимости защищать флот от дальнобойных ракетных ударов. По его словам, Военно-морской флот должен быть надёжно защищён от атак уже на дальних подступах.
Life.ru / Павел Баранов