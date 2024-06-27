Путин потребовал от Минобороны РФ доклад о развитии ВМФ

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по теме развития отечественного кораблестроения. В рамках этого мероприятия глава государства потребовал от Минобороны РФ представить доклад о долгосрочной концепции развития ВМФ.

На совещании российский лидер задал вопрос Минобороны о том, как военное ведомство видит долгосрочную концепцию развития ВМФ. Он подчеркнул, что это основа, отталкиваясь от которой предстоит верстать и ближайшие, и долгосрочные планы.

"Конечно, наша концепция должна основываться на понимании интегрированных решений по боевому применению Военно-морского флота, исходя из этого нужно и концепцию выстраивать долгосрочную", — заявил Путин.