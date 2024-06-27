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26 июня, 22:02

Вице-президент Хашеми снялся с президентской гонки в Иране

Вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми. Обложка © ТАСС / Zuma

Вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми. Обложка © ТАСС / Zuma

Вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми выбыл из президентской гонки. О своём решении политик сообщил на странице в социальной сети X.

"Я отказался от продолжения пути и надеюсь, что три других моих брата воспользуются возможностью сплотиться и укрепить движение революции", — заявил Хашеми.

Вице-президент также заявил, что его долг заключается в сохранении интересов Ирана. Вместе с этим он выразил надежду, что в стране продолжится курс погибшего президента Эбрахима Раиси.

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Напомним, что в связи с гибелью в авиакатастрофе предыдущего президента Ирана Эбрахима Раиси 28 июня в стране пройдут внеочередные выборы. Ранее появился список кандидатов. На данный момент обязанности президента Ирана исполняет Мохаммад Мохбер.

Оксана Попова
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