Вице-президент Хашеми снялся с президентской гонки в Иране
Вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми. Обложка © ТАСС / Zuma
Вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми выбыл из президентской гонки. О своём решении политик сообщил на странице в социальной сети X.
"Я отказался от продолжения пути и надеюсь, что три других моих брата воспользуются возможностью сплотиться и укрепить движение революции", — заявил Хашеми.
Вице-президент также заявил, что его долг заключается в сохранении интересов Ирана. Вместе с этим он выразил надежду, что в стране продолжится курс погибшего президента Эбрахима Раиси.
Напомним, что в связи с гибелью в авиакатастрофе предыдущего президента Ирана Эбрахима Раиси 28 июня в стране пройдут внеочередные выборы. Ранее появился список кандидатов. На данный момент обязанности президента Ирана исполняет Мохаммад Мохбер.