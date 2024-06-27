Вице-президент Хашеми снялся с президентской гонки в Иране

Вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми выбыл из президентской гонки. О своём решении политик сообщил на странице в социальной сети X.

"Я отказался от продолжения пути и надеюсь, что три других моих брата воспользуются возможностью сплотиться и укрепить движение революции", — заявил Хашеми.

Вице-президент также заявил, что его долг заключается в сохранении интересов Ирана. Вместе с этим он выразил надежду, что в стране продолжится курс погибшего президента Эбрахима Раиси.